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Питання впливу небезпечних відходів на здоров’я українців розглянуть у комітеті ВР

Питання впливу небезпечних відходів на здоров’я українців розглянуть у комітеті ВР

Київ • УНН

 • 20361 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Відсутність контролю у сфері поводження із небезпечними відходами має прямий вплив на стан здоров'я українських громадян та суспільства в цілому. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат, член комітету ВРУ з питань охорони здоров'я Андрій Шипко.

"Я дякую за те, що ви підняли це питання. Адже, стан здоров'я суспільства загалом на 20% залежить від екології. Небезпечні відходи, які на сьогодні, на жаль, в нашій державі не контролюються - це прямий вплив на здоров'я українців. Це тема, яка потребує уваги і це питання, яке потрібно вивчати", - сказав він.

Також, А.Шипко зазначив, що у профільному комітеті ВРУ готові ініціювати та розглянути питання неконтрольованого поводження із небезпечними відходами з точки зору впливу на здоров'я українців.

"Зважаючи на важливість теми, я особисто готовий ініціювати на Комітеті розгляд цього питання. Наш комітет не є профільним саме з екології, але у контексті впливу на здоров'я наших громадян, питання треба однозначно піднімати. Можна також зробити парламентські слухання, розробити законопроект. Бо я навіть у порядку денному ВР давно не бачив, щоб піднімалися такі питання. І якщо воно буде підняте – реакція нашого Комітету буде одностайна. Адже це стан здоров'я наших людей, а відтак - здоров'я нашої держави", - резюмував він.

Нагадаємо, вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на утилізацію небезпечних відходів. До прикладу, Чернігівщина вже три роки не може отримати кошти від Мінприроди на утилізацію 300 тонн небезпечних агрохімікатів.

Херсонська область також не отримала коштів на утилізацію небезпечних відходів. За даними місцевої влади, ситуація в регіоні вже критична.

Виявлений поблизу Дніпра отрутомогильник були змушені закопати знов через брак коштів.

Як повідомляв УНН, Омбудсмен відкрив провадження проти Мінприроди за самоусунення від виконання покладених обов’язків щодо контролю за рівнем забруднення атмосферного повітря.

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