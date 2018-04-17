Вопрос отставки правительства Гройсмана не рассматривается - нардеп

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"Этот вопрос (отставки правительства - ред.) ни на фракции НФ, ни где-то еще не обсуждался... Единственный вопрос, который есть - вакантные места (в Кабмине - ред.) должны занять министры. Решается вопрос о Тарасе Кутовом (министр аграрной политики - ред.), потому что он то написал заявление, то отозвал и возвращается, также исполняющий обязанности министра здравоохранения - эти вопросы нужно решать. А вопрос отставки правительства на данный момент не рассматривается", - подчеркнул Лапин.

Напомним, председатель ВР Парубий не смог сказать, когда Рада заслушает отчет правительства.