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Питання відставки уряду Гройсмана не розглядається - нардеп

Питання відставки уряду Гройсмана не розглядається - нардеп

Київ • УНН

 • 7388 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. На сьогоднішній день питання відставки уряду Володимира Гройсмана не розглядається. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Ігор Лапін, передає кореспондент УНН.

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"Це питання (відставки уряду – ред.) ні на фракції НФ, ні деінде не обговорювалось... Єдине питання, що є - вакантні місця (в Кабміні – ред.) повинні посісти міністри. Вирішується питання щодо Тараса Кутового (міністр аграрної політики – ред.), тому що він то написав заяву, то відкликав і повертається, також є в.о. міністра охорони здоров’я – ці питання потрібно вирішувати. А питання відставки уряду на даний момент не розглядається", - підкреслив Лапін.

Нагадаємо, голова ВР Парубій не зміг сказати, коли Рада заслухає звіт уряду.

Українські Національні Новини

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