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Вопрос выборов даже не поднимали, потому что из-за безопасности он не актуален - Зеленский

Вопрос выборов даже не поднимали, потому что из-за безопасности он не актуален - Зеленский

Киев • УНН

 • 152129 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Канаде заявил, что готов к выборам, но война, развязанная россией против Украины, создает серьезные препятствия для их проведения. По словам Зеленского, наибольшими проблемами являются безопасность избирателей и избирательных деятелей, обеспечение права голоса военнослужащих, жителей временно оккупированных территорий и украинцев за рубежом, а также финансирование избирательной кампании, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы даже не поднимали вопрос выборов, потому что сегодня из-за безопасности он не актуален. Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Я готов абсолютно. Безопасность – сложный элемент проведения выборов. Первая сложность в том, чтобы выборы прошли демократично и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели из разных стран мира, как это и всегда происходит в Украине: демократично и прозрачно”, - сказал Зеленский.

Вторая сложность заключается в том, по его словам, как люди с временно оккупированных территорий смогут проголосовать.

“Третье, большое количество украинцев, не сотни тысяч, а миллионы - за границей. Как организовать этот процесс? Это также относительно инфраструктуры, и пока никто не может найти на это ответ. И финансирование, что бы там ни было, мы сегодня говорим, что в Украине, и совершенно справедливо, когда деньги сегодня хочет парламент или правительство направить на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война”, - добавил Президент.

Кроме того, он отметил, что наибольшей сложностью проведения выборов в Украине является голосование военных. Миллионы военных не могут голосовать в окопах или на участках у линии фронта, поскольку это может быть опасно.

“Потому что миллион людей, и как в окопах они будут голосовать? И как они будут голосовать даже на участках возле линии фронта? Это говорит о том, что все должно быть в бомбоубежищах, потому что мы знаем россию, она расстреляет всех людей, которые придут. И кто из наблюдателей пойдет в окопы, готов приехать и там работать, и чтобы выборы прошли прозрачно. К сожалению, в Украине нет онлайн-голосования. И если в целом говорить о военных, вы должны понять, что это может быть самой большой несправедливостью, люди, которые защищают права и свободы граж дан, не будут иметь права и свободы проголосовать. Это же какой-то нонсенс”, - заметил Зеленский.

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