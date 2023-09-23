Питання виборів навіть не порушували, бо через безпеку воно не актуальне - Зеленський

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“Ми навіть не порушували питання виборів, тому що сьогодні через безпеку воно не актуальне. Закон забороняє під час війни проводити ті чи інші вибори. Я готовий абсолютно. Безпека – складний елемент проведення виборів. Перша складність у тому, щоб вибори пройшли демократично і прозоро. Для цього потрібні незалежні спостерігачі з різних країн світу, як це і завжди відбувається в Україні: демократично і прозоро”, - сказав Зеленський.

Друга складність полягає в тому, з його слів, як люди з тимчасово окупованих територій зможуть проголосувати.

“Третє, велика кількість українців, не сотні тисяч, а мільйони - за кордоном. Як організувати цей процес? Це також щодо інфраструктури, і поки що ніхто не може знайти на це відповідь. І фінансування, що б там не було, ми сьогодні говоримо, що в Україні, і абсолютно справедливо, коли гроші сьогодні хоче парламент або уряд направити на той чи інший напрямок, окрім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове, воно проти максимально, тому що йде війна”, - додав Президент.

Окрім того, він зазначив, що найбільшою складністю проведення виборів в Україні є голосування військових. Мільйони військових не можуть голосувати в окопах або на дільницях біля лінії фронту, оскільки це може бути небезпечно.

“Бо мільйон людей, і як в окопах вони будуть голосувати? І як вони голосуватимуть навіть на дільницях біля лінії фронту? Це говорить про те, що все повинно бути в бомбосховищах, тому що ми знаємо росію, вона розстріляє всіх людей, які прийдуть. І хто зі спостерігачів піде в окопи, готовий приїхати і там працювати, і щоб вибори пройшли прозоро. На жаль, в Україні немає онлайн-голосування. І якщо в цілому говорити про військових, ви повинні зрозуміти, що це може бути найбільшою несправедливістю, люди, які захищають права і свободи громадян, не будуть мати права і свободи проголосувати. Це ж якийсь нонсенс”, - зауважив Зеленський.

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