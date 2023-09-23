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Питання виборів навіть не порушували, бо через безпеку воно не актуальне - Зеленський

Питання виборів навіть не порушували, бо через безпеку воно не актуальне - Зеленський

Київ • УНН

 • 152133 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Канаді заявив, що готовий до виборів, але війна, розв'язана росією проти України, створює серйозні перешкоди для їхнього проведення. За словами Зеленського, найбільшими проблемами є безпека виборців та виборчих діячів, забезпечення права голосу військовослужбовців, жителів тимчасово окупованих територій та українців за кордоном, а також фінансування виборчої кампанії, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми навіть не порушували питання виборів, тому що сьогодні через безпеку воно не актуальне. Закон забороняє під час війни проводити ті чи інші вибори. Я готовий абсолютно. Безпека – складний елемент проведення виборів. Перша складність у тому, щоб вибори пройшли демократично і прозоро. Для цього потрібні незалежні спостерігачі з різних країн світу, як це і завжди відбувається в Україні: демократично і прозоро”, - сказав Зеленський.

Друга складність полягає в тому, з його слів, як люди з тимчасово окупованих територій зможуть проголосувати.

“Третє, велика кількість українців, не сотні тисяч, а мільйони - за кордоном. Як організувати цей процес? Це також щодо інфраструктури, і поки що ніхто не може знайти на це відповідь. І фінансування, що б там не було, ми сьогодні говоримо, що в Україні, і абсолютно справедливо, коли гроші сьогодні хоче парламент або уряд направити на той чи інший напрямок, окрім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове, воно проти максимально, тому що йде війна”, - додав Президент.

Окрім того, він зазначив, що найбільшою складністю проведення виборів в Україні є голосування військових. Мільйони військових не можуть голосувати в окопах або на дільницях біля лінії фронту, оскільки це може бути небезпечно.

“Бо мільйон людей, і як в окопах вони будуть голосувати? І як вони голосуватимуть навіть на дільницях біля лінії фронту? Це говорить про те, що все повинно бути в бомбосховищах, тому що ми знаємо росію, вона розстріляє всіх людей, які прийдуть. І хто зі спостерігачів піде в окопи, готовий приїхати і там працювати, і щоб вибори пройшли прозоро. На жаль, в Україні немає онлайн-голосування. І якщо в цілому говорити про військових, ви повинні зрозуміти, що це може бути найбільшою несправедливістю, люди, які захищають права і свободи громадян, не будуть мати права і свободи проголосувати. Це ж якийсь нонсенс”, - зауважив Зеленський.

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