Вопрос о встрече П.Порошенко с Д.Трампом все еще обсуждается – посол США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Вопрос организации встречи президентов Украины и США все еще обсуждается, сообщила посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович. Об этом передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Дискуссия о дате и обо всем остальном продолжается... Вы знаете, что дело касается согласования графика и всего остального. И мы хотим, чтобы эта встреча была как можно лучше подготовлена, как только это возможно”, – сказала посол.
Она добавила, что эти переговоры важны как для Украины, так и для США.
Как сообщал УНН, 15 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры о его встрече с Дональдом Трампом идут “интенсивно”.
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что украинские дипломаты работают над тем, чтобы П.Порошенко встретился с Д.Трампом раньше, чем президент России Владимир Путин.