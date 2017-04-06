Питання про зустріч П.Порошенка з Д.Трампом усе ще обговорюється – посол США

“Дискусія щодо дати і всього іншого триває... Ви знаєте, що справа стосується погодження графіку і всього іншого. І ми хочемо, щоб ця зустріч була якомога краще підготовлена, як тільки це можливо”, — сказала посол.

Вона додала, що ці переговори важливі як для України, так і для США.

Як повідомляв УНН, 15 березня президент України Петро Порошенко заявив, що переговори про його зустріч із Дональдом Трампом ідуть “інтенсивно”.

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв повідомив, що українські дипломати працюють над тим, аби П.Порошенко зустрівся з Д.Трампом раніше, ніж президент Росії Володимир Путін.