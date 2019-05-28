Вопрос об объявлении дефолта даже не рассматривается - Данилюк

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 22332 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 44368 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 62509 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 77525 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120184 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110933 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137276 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144552 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130088 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130169 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Вопрос об объявлении дефолта даже не рассматривается - Данилюк

Вопрос об объявлении дефолта даже не рассматривается - Данилюк

Киев  •  УНН

 • 12091 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Вопрос об объявлении дефолта командой Президента Украины Владимира Зеленского не рассматривается. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга возле здания АП, передает корреспондент УНН.

"Есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства выглядит по-другому - государство должно защищать интересы граждан. Понятно, что невыполнение своих обязательств по долгам является дорогой в никуда, которая подрывает доверие к государству, что будет сразу приводить к последствиям, которые, к сожалению, негативно почувствуют люди. Такие решения даже не рассматриваются, мы прислушиваемся к конструктивным советам членов команды", - ответил Данилюк на вопрос, прислушивается ли Президент Украины Владимир Зеленский к совету бизнесмена Игоря Коломойского об объявлении дефолта.

Как сообщал УНН, у Зеленского рекомендуют не уделять внимания словам Коломойского о дефолте.

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