Питання про оголошення дефолту навіть не розглядається - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Питання про оголошення дефолту командою Президента України Володимира Зеленського не розглядається. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.
"Є позиція окремих бізнесменів. Позиція держави виглядає по-іншому – держава має захищати інтереси громадян. Зрозуміло, що невиконання своїх зобов’язань по боргам є дорогою в нікуди, яка підриває довіру до держави, що буде одразу приводити до наслідків, які на жаль і негативно відчують люди. Такі рішення навіть не розглядаються, ми прислуховуємося до конструктивних порад членів команди", - відповів Данилюк на питання, чи прислухається Президент України Володимир Зеленський до поради бізнесмена Ігоря Коломойського про оголошення дефолту.
Як повідомляв УНН, у Зеленського рекомендують не приділяти уваги словам Коломойського про дефолт.