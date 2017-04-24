Вопрос безвиза для украинцев внесли на рассмотрение комитета послов ЕС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29078 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94365 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148674 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113463 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114622 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111386 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103441 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106787 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103351 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151709 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Вопрос безвиза для украинцев внесли на рассмотрение комитета послов ЕС

Вопрос безвиза для украинцев внесли на рассмотрение комитета послов ЕС

Киев  •  УНН

 • 11347 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Проект постановления о введении безвизового режима для граждан Украины внесли в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС, передает УНН.

Так, согласно указанному перечню документов к заседанию послов ЕС 26 апреля, будет рассмотрен вопрос, связанный с предоставлением безвизового режима для граждан Украины.

Как сообщал УНН, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвизовых".

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвизова" Украине.

Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса "безвизова" Украине в начале лета.

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