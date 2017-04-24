Вопрос безвиза для украинцев внесли на рассмотрение комитета послов ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Проект постановления о введении безвизового режима для граждан Украины внесли в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС, передает УНН.
Так, согласно указанному перечню документов к заседанию послов ЕС 26 апреля, будет рассмотрен вопрос, связанный с предоставлением безвизового режима для граждан Украины.
Как сообщал УНН, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвизовых".
Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвизова" Украине.
Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса "безвизова" Украине в начале лета.