Питання безвізу для України внесли на розгляд комітету послів ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Проект постанови про запровадження безвізового режиму для громадян України внесли до порядку денного засідання Комітету постійних представників ЄС, передає УНН.
Так, згідно з вказаним переліком документів до засідання послів ЄС 26 квітня, буде розглянуто питання, пов’язане із наданням безвізового режиму для громадян України.
Як повідомляв УНН, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення “безвізу”.
Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання “безвізу” Україні.
Також нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання “безвізу” Україні до початку літа.