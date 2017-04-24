Питання безвізу для України внесли на розгляд комітету послів ЄС

Так, згідно з вказаним переліком документів до засідання послів ЄС 26 квітня, буде розглянуто питання, пов’язане із наданням безвізового режиму для громадян України.

Як повідомляв УНН, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення “безвізу”.

Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання “безвізу” Україні.

Також нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання “безвізу” Україні до початку літа.