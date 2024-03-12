Пытался отравить командование ВСУ в Запорожье: задержан предатель

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте. В результате спецоперации задержан агент фсб, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ, - говорится в сообщении.

Детали

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили связь предателя с российской спецслужбой и "пошагово" задокументировали его подрывную деятельность против Украины. Это позволило провести комплекс мероприятий для обеспечения безопасности украинских защитников, а также задержать агента фсб на этапе его подготовки к совершению диверсии.

Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила, что злоумышленник выполнял еще одну задачу - разведывал для фсб места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

По данным следствия, фигурант был завербован через его родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганщины.

Как установило расследование, захватчики похитили родственников мужчины прямо из их дома, а затем посадили в местный российский застенок. Там потерпевших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора.

Дальнейшая коммуникация между предателем и его российским "куратором" происходила через анонимный чат в мессенджере. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для общения с оккупантами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним

Служба безопасности задержала агента фсб, которая собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию рф. Фигуранткой оказалась жена бывшего функционера Партии регионов, который до 2015 года возглавлял местный райсовет. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

