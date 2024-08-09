На Днепропетровщине разоблачены мошенники, которые подделали ряд документов с целью завладения 3,8 млн грн агрофирмы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

  •  113041 просмотра
В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

  •  123753 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  125898 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  120321 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  115913 просмотра
публикации
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  115913 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  120321 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  125898 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  146454 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  147743 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

  •  66953 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

8 августа 2024, 03:07  •  118127 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  105873 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  146479 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  117952 просмотра
Актуальное
На Днепропетровщине разоблачены мошенники, которые подделали ряд документов с целью завладения 3,8 млн грн агрофирмы

На Днепропетровщине разоблачены мошенники, которые подделали ряд документов с целью завладения 3,8 млн грн агрофирмы

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 11:17  •  2461 просмотра

Read in English

Полиция разоблачила преступную группу, которая пыталась незаконно завладеть 3,8 млн грн агрофирмы путем подделки документов. Четырем фигурантам, включая адвокатов и судью, сообщено о подозрении.

В Днепропетровской области правоохранителями разоблачена преступная группа, которые путем подделки документов, пытались незаконно завладеть имуществом и денежными средствами частной компании.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

Преступной группе, которая действовала на Днепропетровщине сообщено подозрения. Речь идет о намерениях незаконного завладения имуществом и денежными средствами в особо крупных размерах. Среди фигурантов - руководитель адвокатского объединения, третейский судья, адвокат и еще один участник группировки.

Согласно разработанному плану, дельцы подготовили ряд фиктивных документов, среди которых был договор займа между двумя физическими лицами на общую сумму 3,8 млн грн. Поручителем фигуранты самовольно сделали директора агрофирмы. Из-за неплатежеспособности заемщика, по плану, директор агропредприятия должен был выплатить всю сумму "задолженных" средств кредитору. Им оказался один из участников преступной группы, который имел подтверждающие документы с печатями и подписями третейского судьи. 

- информирует полиция.

Участь в злочинній групі і побиття людей: під підозрою 4 службовці ТЦК Тернопільщини та працівник Борщівської міськради2 августа 2024, 12:40 • 13414 просмотров

Но противоправным намерениям "бизнесменов" помешали оперативники Днепропетровской области.

Полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД провели обыски по местам жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах фигурантов на территории Днепропетровской области. В ходе следственных действий изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, расписки и "черновые" записи.

Правоохоронці виявили схованку, де зберігався безакцизний тютюн на 15,5 млн грн7 августа 2024, 13:37 • 13320 просмотров

По результатам полученных доказательств руководителю адвокатского объединения - организатору финансовой сделки, - адвокату и третейскому судье в соответствии с ролевым участием каждого сообщено о подозрении:

- ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество);

- ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги);

- ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

У Харкові викрито підпільний гральний заклад під виглядом продуктового магазину22 июля 2024, 23:31 • 19399 просмотров

Еще одному фигуранту подозрение объявлено заочно.

За содеянное участникам сделки грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним,

В Днепре проведены обыски в ОГА, горсовете и офисах предпринимателей из-за подозрения в присвоении средств на ремонтных работах. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
dneprДнепр
Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
  •  48266 просмотра

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
  •  104423 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
  •  101801 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
  •  110602 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
  •  102440 просмотра

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
  •  102853 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
  •  84222 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
  •  63682 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
  •  53404 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Эксклюзив
У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист
  •  46607 просмотра

У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

Популярные

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  115913 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  120321 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  125898 просмотра
В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

  •  123753 просмотра
В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

  •  113041 просмотра

Публикации

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  115913 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  120321 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  125898 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  146454 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  147743 просмотра

Война

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

  •  11264 просмотра
Оккупанты планируют штурм в районе агрегатного завода в Волчанске - ОТГ "Харьков"

Оккупанты планируют штурм в районе агрегатного завода в Волчанске - ОТГ "Харьков"

  •  13420 просмотра
В Константиновке враг нанес авиаудар и попал в супермаркет ракетой Х-38 - ОВА

В Константиновке враг нанес авиаудар и попал в супермаркет ракетой Х-38 - ОВА

  •  14324 просмотра
В Донецкой области расширили перечень населенных пунктов, из которых будут эвакуировать детей

В Донецкой области расширили перечень населенных пунктов, из которых будут эвакуировать детей

  •  26126 просмотра
Удар рф по Константиновке: пожар в ТЦ потушили, уже известно о 10 погибших, 35 раненых

Удар рф по Константиновке: пожар в ТЦ потушили, уже известно о 10 погибших, 35 раненых

  •  35500 просмотра

политика

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

  •  11264 просмотра
"Сливы" в НАБУ: Кривонос заявил о завершении служебного расследования в отношении Углавы

"Сливы" в НАБУ: Кривонос заявил о завершении служебного расследования в отношении Углавы

  •  28697 просмотра
Немецкий политик считает военную операцию ВСУ на территории рф нормой международного права

Немецкий политик считает военную операцию ВСУ на территории рф нормой международного права

  •  37072 просмотра
НАБУ планирует допрос АТОшников в рамках дела против Сольского, несмотря на то, что большинство из них воюет - директор бюро

НАБУ планирует допрос АТОшников в рамках дела против Сольского, несмотря на то, что большинство из них воюет - директор бюро

  •  28382 просмотра
Директор НАБУ продолжает настаивать на создании экспертного учреждения при бюро, несмотря на предостережения иностранных партнеров

Директор НАБУ продолжает настаивать на создании экспертного учреждения при бюро, несмотря на предостережения иностранных партнеров

  •  29933 просмотра

Война

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

  •  11264 просмотра
Оккупанты планируют штурм в районе агрегатного завода в Волчанске - ОТГ "Харьков"

Оккупанты планируют штурм в районе агрегатного завода в Волчанске - ОТГ "Харьков"

  •  13420 просмотра
В Константиновке враг нанес авиаудар и попал в супермаркет ракетой Х-38 - ОВА

В Константиновке враг нанес авиаудар и попал в супермаркет ракетой Х-38 - ОВА

  •  14324 просмотра
В Донецкой области расширили перечень населенных пунктов, из которых будут эвакуировать детей

В Донецкой области расширили перечень населенных пунктов, из которых будут эвакуировать детей

  •  26126 просмотра
Удар рф по Константиновке: пожар в ТЦ потушили, уже известно о 10 погибших, 35 раненых

Удар рф по Константиновке: пожар в ТЦ потушили, уже известно о 10 погибших, 35 раненых

  •  35500 просмотра

политика

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

  •  11264 просмотра
"Сливы" в НАБУ: Кривонос заявил о завершении служебного расследования в отношении Углавы

"Сливы" в НАБУ: Кривонос заявил о завершении служебного расследования в отношении Углавы

  •  28697 просмотра
Немецкий политик считает военную операцию ВСУ на территории рф нормой международного права

Немецкий политик считает военную операцию ВСУ на территории рф нормой международного права

  •  37072 просмотра
НАБУ планирует допрос АТОшников в рамках дела против Сольского, несмотря на то, что большинство из них воюет - директор бюро

НАБУ планирует допрос АТОшников в рамках дела против Сольского, несмотря на то, что большинство из них воюет - директор бюро

  •  28382 просмотра
Директор НАБУ продолжает настаивать на создании экспертного учреждения при бюро, несмотря на предостережения иностранных партнеров

Директор НАБУ продолжает настаивать на создании экспертного учреждения при бюро, несмотря на предостережения иностранных партнеров

  •  29933 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  123373 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  126330 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  138939 просмотра

Экономика

БЭБ изъяло 4,7 млн евро наличных у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны

БЭБ изъяло 4,7 млн евро наличных у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны

  •  16994 просмотра
Адаптировались к новым реалиям, восстановили бесперебойное производство: как в Броварах работает предприятие, которое является одним из первых созданных во времена Независимости (видео)

Адаптировались к новым реалиям, восстановили бесперебойное производство: как в Броварах работает предприятие, которое является одним из первых созданных во времена Независимости (видео)

  •  16583 просмотра
Минцифры сэкономило более 3 миллиардов гривен на закупке дронов для ВСУ

Минцифры сэкономило более 3 миллиардов гривен на закупке дронов для ВСУ

  •  29348 просмотра
Жатва в Украине подходит к завершению - Минагрополитики

Жатва в Украине подходит к завершению - Минагрополитики

  •  21060 просмотра
Потребление электричества растет из-за жары на юге, украинцев призывают к экономии

Потребление электричества растет из-за жары на юге, украинцев призывают к экономии

  •  22676 просмотра

Киев

В Киеве возобновили работу валидаторов в наземном транспорте после сбоя

В Киеве возобновили работу валидаторов в наземном транспорте после сбоя

  •  25832 просмотра
В Киеве СБУ задержала резидентку российского гру благодаря собственному "двойному агенту"

В Киеве СБУ задержала резидентку российского гру благодаря собственному "двойному агенту"

  •  34351 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  125830 просмотра
В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

  •  27204 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  119716 просмотра