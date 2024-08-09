На Днепропетровщине разоблачены мошенники, которые подделали ряд документов с целью завладения 3,8 млн грн агрофирмы

В Днепропетровской области правоохранителями разоблачена преступная группа, которые путем подделки документов, пытались незаконно завладеть имуществом и денежными средствами частной компании.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

Преступной группе, которая действовала на Днепропетровщине сообщено подозрения. Речь идет о намерениях незаконного завладения имуществом и денежными средствами в особо крупных размерах. Среди фигурантов - руководитель адвокатского объединения, третейский судья, адвокат и еще один участник группировки.

Согласно разработанному плану, дельцы подготовили ряд фиктивных документов, среди которых был договор займа между двумя физическими лицами на общую сумму 3,8 млн грн. Поручителем фигуранты самовольно сделали директора агрофирмы. Из-за неплатежеспособности заемщика, по плану, директор агропредприятия должен был выплатить всю сумму "задолженных" средств кредитору. Им оказался один из участников преступной группы, который имел подтверждающие документы с печатями и подписями третейского судьи. - информирует полиция.

Участь в злочинній групі і побиття людей: під підозрою 4 службовці ТЦК Тернопільщини та працівник Борщівської міськради

Но противоправным намерениям "бизнесменов" помешали оперативники Днепропетровской области.

Полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД провели обыски по местам жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах фигурантов на территории Днепропетровской области. В ходе следственных действий изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, расписки и "черновые" записи.

Правоохоронці виявили схованку, де зберігався безакцизний тютюн на 15,5 млн грн

По результатам полученных доказательств руководителю адвокатского объединения - организатору финансовой сделки, - адвокату и третейскому судье в соответствии с ролевым участием каждого сообщено о подозрении:

- ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество);

- ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги);

- ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

У Харкові викрито підпільний гральний заклад під виглядом продуктового магазину

Еще одному фигуранту подозрение объявлено заочно.

За содеянное участникам сделки грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним,

В Днепре проведены обыски в ОГА, горсовете и офисах предпринимателей из-за подозрения в присвоении средств на ремонтных работах.