В коррупции, незаконном удержании людей и избиении людей подозреваются 5 человек, среди которых руководитель районного территориального центра комплектования (ТЦК) и представитель Борщевского городского совета. Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

На Тернопольщине четырем служащим ТЦК и работнику Борщевского городского совета объявлены подозрения.

Пятерым фигурантам дела, а именно руководителю районного ТЦК, трем его подчиненным и работнику Борщевского городского совета сообщили о подозрениях в составе организованной преступной группы. Подозревают не только в коррупции, но и в незаконном удержании людей и избиении. Сегодня в суде подозреваемым избирают меры пресечения. Следствие хочет, чтобы это был арест без альтернативы залога всем пяти фигурантам дела - заявил начальник Нацполиции области Сергей Зюбаненко.

Следователи сообщили, что по согласованию военной прокуратуры был проведен ряд обысков.

По завершению тех обысков пятерым фигурантам, включая организатора, были объявлены подозрения по ряду статей. Это статьи: 368 часть 3, и 146 часть 3, и 122 - все эти статьи в составе организованной преступной группы. Санкция этих статей - от 5 до 10 лет лишения свободы. По состоянию на сейчас в Тернопольском горрайонном суде происходит слушание мер пресечения по фигурантам следственными судьями - прокомментировал заместитель начальника Нацполиции области Андрей Ткачик.

5 человек фигурируют в делах, в том числе по статье 122, - «нанесение телесных повреждений».

Напомним,

Полиция объявила подозрение четырем лицам за избиение военнослужащего в Ворохте 4 июля. Проведены обыски, изъяты доказательства, подозреваемым грозит до 4 лет заключения.

В Харьковской области работника ТЦК отстранили от обязанностей из-за подозрения в вымогательстве взятки от руководителей бара. Его задержали во время получения части неправомерной выгоды в обмен на фиктивные документы.