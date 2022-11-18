Песня "Отец наш - Бандера, Украина - мать" стала "экстремистской" в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В беларуси признали "экстремистской" украинскую песню "Отец наш - Бандера, Украина - мать". Соответствующее решение принял суд Железнодорожного района Гомеля, передает УНН со ссылкой на Еврорадио.
Добавим
Песня "Отец наш – Бандера, Украина – мать" стала очень популярной в Украине еще до начала российской агрессии.
Власти рб, союзники россии, боятся проукраинских настроений среди белорусов и пытаются бороться с ними подобными запретами и репрессиями.
Тем временем в россии продолжают "воевать" с украинской народной песней "Червона калина" ("Ой, у лузі червона калина"), написанной более ста лет назад.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: российский суд оштрафовал "Миссис Крым-2022" за песню "Червона калина"