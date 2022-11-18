Песня "Отец наш - Бандера, Украина - мать" стала "экстремистской" в беларуси

Добавим

Песня "Отец наш – Бандера, Украина – мать" стала очень популярной в Украине еще до начала российской агрессии.

Власти рб, союзники россии, боятся проукраинских настроений среди белорусов и пытаются бороться с ними подобными запретами и репрессиями.

Тем временем в россии продолжают "воевать" с украинской народной песней "Червона калина" ("Ой, у лузі червона калина"), написанной более ста лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: российский суд оштрафовал "Миссис Крым-2022" за песню "Червона калина"