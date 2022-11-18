Пісня "Батько наш - Бандера, Україна - мати" стала "екстремістською" у білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У білорусі визнали "екстремістською" українську пісню "Батько наш - Бандера, Україна - мати". Відповідне рішення ухвалив суд Залізничного району Гомеля, передає УНН із посиланням на Єврорадіо.
Додамо
Пісня "Батько наш – Бандера, Україна – мати" стала дуже популярною в Україні ще до початку російської агресії.
Влада РБ, союзники Росії, бояться проукраїнських настроїв серед білорусів і намагаються боротися з ними подібними заборонами та репресіями.
Тим часом у Росії продовжують "воювати" з українською народною піснею "Червона калина" ("Ой, у лузі червона калина"), написаною понад сто років тому.
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