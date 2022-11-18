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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 70476 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Пісня "Батько наш - Бандера, Україна - мати" стала "екстремістською" у білорусі

Пісня "Батько наш - Бандера, Україна - мати" стала "екстремістською" у білорусі

Київ • УНН

 • 763971 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У білорусі визнали "екстремістською" українську пісню "Батько наш - Бандера, Україна - мати". Відповідне рішення ухвалив суд Залізничного району Гомеля, передає УНН із посиланням на Єврорадіо.

Додамо

Пісня "Батько наш – Бандера, Україна – мати" стала дуже популярною в Україні ще до початку російської агресії.

Влада РБ, союзники Росії, бояться проукраїнських настроїв серед білорусів і намагаються боротися з ними подібними заборонами та репресіями.

Тим часом у Росії продовжують "воювати" з українською народною піснею "Червона калина" ("Ой, у лузі червона калина"), написаною понад сто років тому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: російський суд оштрафував "Місіс Крим-2022" за пісню "Червона калина"

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