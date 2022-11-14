После встречи с Си Байден заявил, что не видит "неизбежной" угрозы нападения на Тайвань

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"Я не думаю, что со стороны Китая будут какие-то неизбежные попытки вторжения на Тайвань", - сказал Байден на пресс-конференции после трехчасовой встречи с Си в кулуарах саммита "Большой двадцатки" на Бали, Индонезия.

"Я абсолютно уверен, что новой Холодной войны не должно быть".

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Со своей стороны глава КНР Си Цзиньпин сказал Байдену, что тайваньский вопрос является "ядром основных интересов Китая и первой красной линией" в двусторонних отношениях, которые не должны пересекаться.

"Тайванский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, является краеугольным камнем политической основы китайско-американских отношений и первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях", – цитирует Си Цзиньпиня агентство Синьхуа.

Добавим

Пекин рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть Китая. Демократически избранное правительство самоуправляющегося острова отвергает претензии Пекина на суверенитет над ним, в то время как в последние годы Китай часто обвинял Соединенные Штаты в поощрении независимости Тайваня.