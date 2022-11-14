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После встречи с Си Байден заявил, что не видит "неизбежной" угрозы нападения на Тайвань

После встречи с Си Байден заявил, что не видит "неизбежной" угрозы нападения на Тайвань

Киев • УНН

 • 277829 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Джо Байден заявил, что не верит, что глава КНР Си Цзиньпин планирует "неизбежное" нападение на Тайвань после первой личной встречи с 2017 года, призванной стабилизировать ухудшающиеся отношения между странами, передает УНН ссылаясь на агентство Bloomberg.

Цитата

"Я не думаю, что со стороны Китая будут какие-то неизбежные попытки вторжения на Тайвань", - сказал Байден на пресс-конференции после трехчасовой встречи с Си в кулуарах саммита "Большой двадцатки" на Бали, Индонезия.

"Я абсолютно уверен, что новой Холодной войны не должно быть".

Детали

Со своей стороны глава КНР Си Цзиньпин сказал Байдену, что тайваньский вопрос является "ядром основных интересов Китая и первой красной линией" в двусторонних отношениях, которые не должны пересекаться.

"Тайванский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, является краеугольным камнем политической основы китайско-американских отношений и первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях", – цитирует Си Цзиньпиня агентство Синьхуа.

Добавим

Пекин рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть Китая. Демократически избранное правительство самоуправляющегося острова отвергает претензии Пекина на суверенитет над ним, в то время как в последние годы Китай часто обвинял Соединенные Штаты в поощрении независимости Тайваня.

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