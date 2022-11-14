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Після зустрічі із Сі Байден заявив, що не бачить "неминучої" загрози нападу на Тайвань

Після зустрічі із Сі Байден заявив, що не бачить "неминучої" загрози нападу на Тайвань

Київ • УНН

 • 277831 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Джо Байден заявив, що не вірить, що голова КНР Сі Цзіньпін планує "неминучий" напад на Тайвань після першої особистої зустрічі з 2017 року, покликаної стабілізувати відносини між країнами, що погіршуються, передає УНН посилаючись на агенство Bloomberg.

Цитата

"Я не думаю, що з боку Китаю будуть якісь неминучі спроби вторгнення на Тайвань", - сказав Байден на пресконференції після тригодинної зустрічі з Сі в кулуарах саміту "Великої двадцятки" на Балі, Індонезія.

"Я абсолютно впевнений, що нової Холодної війни не повинно бути".

Деталі

Зі свого боку голова КНР Сі Цзіньпін сказав Байдену, що тайванське питання є "ядром основних інтересів Китаю та першою червоною лінією" у двосторонніх відносинах, які не повинні перетинатися.

"Тайванське питання лежить в основі основних інтересів Китаю, є наріжним каменем політичної основи китайсько-американських відносин і першою червоною лінією, яку не можна перетинати в китайсько-американських відносинах", - цитує Сі Цзіньпіня агенство Сіньхуа.

Додамо

Пекін розглядає Тайвань як невід'ємну частину Китаю. Демократично обраний уряд самоврядного острова відкидає претензії Пекіна на суверенітет над ним, тоді як останніми роками Китай часто звинувачував Сполучені Штати у заохоченні незалежності Тайваню.

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