После задержания Саакашвили повезли на допрос - ГПУ

"После задержания повезли на допрос", - сказала Сарган. В то же время на уточняющий вопрос корреспондента УНН, куда именно отвезли Саакашвили, она сказала: "Я эту информацию не озвучиваю".

Напомним, лидера партии "Рух Новых сил" Михеила Саакашвили задержали. Ранее УНН сообщил со ссылкой на источник, что задержание произошло в квартире действующего чиновника полиции.

Сторонники Саакашвили собрались под изолятором временного содержания на Аскольдовом переулке.