После задержания Саакашвили повезли на допрос - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. После задержания бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили повезли на допрос. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"После задержания повезли на допрос", - сказала Сарган. В то же время на уточняющий вопрос корреспондента УНН, куда именно отвезли Саакашвили, она сказала: "Я эту информацию не озвучиваю".
Напомним, лидера партии "Рух Новых сил" Михеила Саакашвили задержали. Ранее УНН сообщил со ссылкой на источник, что задержание произошло в квартире действующего чиновника полиции.
Сторонники Саакашвили собрались под изолятором временного содержания на Аскольдовом переулке.