Після затримання Саакашвілі повезли на допит – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Після затримання колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повезли на допит. Про це УНН повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган.
“Після затримання повезли на допит” — сказала Сарган. Водночас на уточнююче запитання кореспондента УНН, куди саме відвезли Саакашвілі, вона сказала: “Я цю інформацію не оприлюднюю”.
Нагадаємо, лідера партії “Рух Нових Сил” Міхеїла Саакашвілі затримали. Раніше УНН повідомив, з посиланням на джерело, що затримання відбулося у помешканні діючого посадовця поліції.
Прихильники Саакашвілі зібралися під ізолятором тимчасового тримання на Аскольдовому провулку.