После выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы" в Ивано-Франковске открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. После выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы" на фестивале Porto Franko в Ивано-Франковске открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Об этом сообщил начальник Нацполиции в Ивано-Франковской области Владимир Голубош, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.
"Во время проведения в областном центре фестиваля Porto Franko выступала группа" Хамерман Уничтожает вирусы". Выступление данной группы обществом было оценено в социальных сетях как нарушение норм общественной морали и христианских ценностей", - отметил Голубош.
Так, в результате мониторинга социальных сетей внесены сведения в ЕРДР. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
В настоящее время проводится досудебное расследование, будут проведены необходимые следственные действия.
Как сообщили УНН в ГУНП области, полиция также обратилась к изданиям, которые обнародовали фотографии выступления, чтобы они предоставили ведомству оригиналы этих фотографий.
Кроме того, в полиции отметили, что в рамках производства есть круг фигурантов, которых проверяют.
"Четко их лица следователями не указано. Они будут установлены в ходе следствия", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что свое возмущение по поводу выступления музыкантов выразил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Так, после выступления он поручил освятить локацию фестиваля.
"После вчерашнего выступления во дворце Потоцкого поручил В.Гайдару освятить место проведения мероприятий! Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко, гарантировали соблюдение моральных норм и христианских ценностей! Мы, конечно, за проведение мероприятий, но не таких!" - написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года выполнят актер и рэпер Уилл Смит, американский певец Ники Джем и певица Эра Истрефи из Косово.