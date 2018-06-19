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Після виступу групи "Хамерман знищує віруси" в Івано-Франківську відкрили провадження

Після виступу групи "Хамерман знищує віруси" в Івано-Франківську відкрили провадження

Київ • УНН

 • 12786 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Після виступу гурту "Хамерман знищує віруси" на фестивалі Porto Franko у Івано-Франківську відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Про це повідомив начальник Нацполіції в Івано-Франківській області Володимир Голубош, передає УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.

"Під час проведення в обласному центрі фестивалю Porto Franko виступав гурт "Хамерман Знищує Віруси". Виступ даного гурту суспільством було оцінено в соціальних мережах як порушення норм суспільної моралі та християнських цінностей", - зазначив Голубош.

Відтак, в результаті моніторингу соціальних мереж внесені відомості до ЄРДР. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Наразі проводиться досудове розслідування, будуть проведені необхідні слідчі дії.

Як повідомили УНН у ГУНП області, поліція також звернулася до видань, які оприлюднювали фотографії виступу, щоб вони надали відомству оригінали цих світлин.

Крім того, у поліції зазначили, що в рамках провадження є коло фігурантів, яких перевіряють.

"Чітко їх особи слідчими не вказано. Вони будуть встановлені в ході слідства", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що своє обурення стосовно виступу музикантів висловив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Так, після виступу він доручив освятити локацію фестивалю.

"Після вчорашнього виступу в палаці Потоцького доручив В.Гайдару освятити місце проведення заходів! Організатори, а це благодійний фонд Шевченка, гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми, звісно, за проведення заходів, але не таких!" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, офіційну пісню чемпіонату світу з футболу 2018 року виконають актор і репер Вілл Сміт, американський співак Ніки Джем і співачка Ера Істрефі з Косово. 

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