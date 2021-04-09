После выходных в Украине снова пойдут дожди - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. После нескольких дней сухой погоды в Украине начало следующей недели снова принесет дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток без осадков, а в понедельник, 12 апреля, в северных, центральных и южных областях местами небольшой дождь.
Температура ближайшей ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза, завтра днем в Украине 8-14° тепла; 11-12 апреля ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, в понедельник на востоке страны до 20°.
Дополнение
В Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Киеве 0-2° тепла; днем 10-13°.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.