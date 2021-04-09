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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 173028 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 255953 просмотра

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2 марта, 17:53 • 154833 просмотра

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После выходных в Украине снова пойдут дожди - синоптики

После выходных в Украине снова пойдут дожди - синоптики

Киев  •  УНН

 • 23975 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. После нескольких дней сухой погоды в Украине начало следующей недели снова принесет дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток без осадков, а в понедельник, 12 апреля, в северных, центральных и южных областях местами небольшой дождь.

Температура ближайшей ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза, завтра днем в Украине 8-14° тепла; 11-12 апреля ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, в понедельник на востоке страны до 20°.

Дополнение

В Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Киеве 0-2° тепла; днем 10-13°.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

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