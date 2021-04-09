Після вихідних в Україні знову підуть дощі - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні три доби переважно без опадів, а в понеділок, 12 квітня, у північних, центральних та південних областях місцями невеликий дощ.

Температура найближчої ночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу, завтра вдень в Україні 8-14° тепла; 11-12 квітня вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, в понеділок на сході країни до 20°.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. Вітер південно-західний, помірний. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Києві 0-2° тепла; вдень 10-13°.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.