путин перестал выезжать за границу после ордера Гаагского трибунала - СМИ

Детали

За два с половиной месяца после выдачи ордера путин ни разу не покидал пределы россии, подсчитала "Верстка". Последний раз он делал это еще в прошлом году - 19 декабря президент с рабочим визитом посетил минск. До этого, с начала войны российский диктатор выезжал за пределы страны всего 10 раз, в частности, для участия в саммите ШОС, проходившем в середине сентября в Узбекистане. В среду стало известно, что на очередной саммит ШОС в Индию путин не поедет.

"Если путин не поедет в Индию - то это из-за ордера, понятно", — сказал "Вёрстке" высокопоставленный источник в российском парламенте.

По его мнению, президент не чувствует себя достаточно защищенным, в том числе из-за недавних атак беспилотников на москву, и пытается минимизировать риски для себя.

"Во всяком случае, такое мнение транслируют в кулуарах кремля. Ощущения безопасности (у президента) нет", — добавил источник.

Дополнение

Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который в начале июля должен был состояться в Дели очно, перевели в онлайн-формат. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны. Еще совсем недавно участники планировали приехать лично. Изменение формата саммита произошло на фоне выдачи международного ордера на арест владимира путина, пишет медиа.

Саммит ШОС в онлайн-формате проводили только один раз в истории - в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. В 2021 году встреча состоялась уже в очном формате в Душанбе. Впрочем, тогда путин на нее не приехал, потому что находился на самоизоляции (по официальной версии, из-за вспышки ковида в ближайшем окружении). Тогда он подключался к заседанию по видеосвязи.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест владимира путина за незаконную депортацию и перемещение украинских детей. Выполнить ордер на арест обязаны страны, которые ратифицировали Римский статус. На сегодня в этом списке 123 государства.

Прокурор МУС Карим Хан сообщал, что отдел Международного уголовного суда (МУС) тесно сотрудничает с Офисом генерального прокурора Украины в расследовании сексуальных и гендерно обусловленных преступлений во время конфликта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Началось как спецоперация, закончится спецтрибуналом": 37 стран-участниц коалиции Специального российского трибунала провели встречу в Таллине