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путін перестав виїжджати за кордон після ордера Гаазького трибуналу - ЗМІ

путін перестав виїжджати за кордон після ордера Гаазького трибуналу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 381303 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. путін перестав виїжджати за кордон після ордера Гаазького трибуналу. У середу стало відомо, що не відбудеться поїздка путіна на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), пише суспільно-політичне медіа "Верстка", повідомляє УНН.

Деталі

За два з половиною місяці після видачі ордера путін жодного разу не покидав межі росії, підрахувала "Верстка". Востаннє він робив це ще минулого року - 19 грудня президент із робочим візитом відвідав мінськ. До цього, від початку війни російський диктатор виїжджав за межі країни лише 10 разів, зокрема, для участі в саміті ШОС, що проходив у середині вересня в Узбекистані. У середу стало відомо, що на черговий саміт ШОС в Індію путін не поїде.

"Якщо путін не поїде в Індію - то це через ордер, зрозуміло", - сказало виданню високопоставлене джерело в російському парламенті.

На його думку, президент не відчуває себе достатньо захищеним, зокрема й через недавні атаки безпілотників на москву, і намагається мінімізувати ризики для себе.

"У всякому разі, таку думку транслюють у кулуарах кремля. Відчуття безпеки (у президента) немає", - додало джерело. 

Доповнення

Саміт Шанхайської організації співробітництва, який на початку липня мав відбутися в Делі очно, перевели в онлайн-формат. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни. Ще зовсім недавно учасники планували приїхати особисто. Зміна формату саміту відбулася на тлі видачі міжнародного ордера на арешт володимира путіна, пише медіа.

Саміт ШОС в онлайн-форматі проводили тільки один раз в історії - 2020 року через епідемію коронавірусу. У 2021 році зустріч відбулася вже в очному форматі в Душанбе. Утім, тоді путін на неї не приїхав, бо перебував на самоізоляції (за офіційною версією, через спалах ковіду в найближчому оточенні). Тоді він підключався до засідання по відеозв'язку.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародний ордер на арешт володимира путіна через незаконну депортацію та переміщення українських дітей. Виконати ордер на арешт зобов'язані країни, які ратифікували Римський статус. На сьогодні в цьому списку 123 держави.

Прокурор МКС Карім Хан повідомляв, що відділ Міжнародного кримінального суду (МКС) тісно співпрацює з Офісом генерального прокурора України у розслідуванні сексуальних і гендерно зумовлених злочинів під час конфлікту.

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