После торжественного заседания депутаты будут заседать в рабочем режиме

Отвечая на вопрос, каким завтра будет повестка дня депутатов, Разумков ответил:

"Повестка дня - Работа Верховной Рады Украины IX созыва, а после торжественного заседания еще рабочее заседание ВРУ. Есть перечень вопросов обязательных для рассмотрения".

Напомним, в Верховной Раде Украины приняли решение по руководящих должностях в 23 комитетах.