Після урочистого засідання депутати засідатимуть у робочому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Завтра, після урочистого засідання Верховної Ради України, відбудеться робоче засідання депутатів. Про це після інструктажу у Верховній Раді України сьогодні повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає корреспондент УНН.
Відповідаючи на питання яким завтра буде порядок денний депутатів, Разумков відповів:
"Порядок денний – робота верховної Ради України IX скликання, а після урочистого засідання ще робоче засідання ВРУ. Є перелік питань обовязкових для розгляду".
Нагадаємо, у Верховній Раді України прийняли рішення по керівних посадах у 23 комітетах.