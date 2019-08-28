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Після урочистого засідання депутати засідатимуть у робочому режимі

Після урочистого засідання депутати засідатимуть у робочому режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Завтра, після урочистого засідання Верховної Ради України, відбудеться робоче засідання депутатів. Про це після інструктажу у Верховній Раді України сьогодні повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає корреспондент УНН.

Відповідаючи на питання яким завтра буде порядок денний депутатів, Разумков відповів:

"Порядок денний – робота верховної Ради України IX скликання, а після урочистого засідання ще робоче засідання ВРУ. Є перелік питань обовязкових для розгляду".

Нагадаємо, у Верховній Раді України прийняли рішення по керівних посадах у 23 комітетах.

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