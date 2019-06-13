После укуса шершня в Сумской области умер мужчина

"После укуса шершня в карете "скорой" умер мужчина. Уголовное производство начато по 115 статье УК (умышленное убийство - ред.)", - отметил Крупецкий.

По его словам, как установило предварительное следствие, у мужчины была болезнь сердца, и смерть наступила в результате именно этой болезни. Следствие выясняет, что именно спровоцировало ухудшение состояния мужчины.

Напомним, в Днепропетровской области активизировались клещи. С начала года более ста жителей области обратились в больницы из-за их укусов.