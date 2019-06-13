Після укусу шершня на Сумщині помер чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Після укусу шершня в кареті швидкої допомоги помер 38-мирічний житель Сумської області. Про це повідомив т.в.о. голови відділу комунікації ГУ НП в Сумській області Володимир Крупецьких у коментарі кореспонденту УНН.
"Після укусу шершня в кареті "швидкої" помер чоловік. Кримінальне провадження розпочато по 115 статті ККУ (умисне вбивство – ред.)", - зазначив Крупецьких.
За його словами, як встановило попереднє слідство, у чоловіка була хвороба серця, і смерть настала в результаті саме цієї хвороби. Наразі слідство з'ясовує, що саме спровокувало погіршення стану чоловіка.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині активізувалися кліщі. Із початку року понад сто жителів області звернулись до лікарень через їхні укуси.