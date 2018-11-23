После принятия Бюджета на заседание в Раду пришло меньше половины нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. После ночного принятия бюджета на утреннем заседании Верховной Рады зарегистрировались лишь 176 народных депутатов. Об этом сообщает корреспондент УНН.
"Предлагаю начинать, а потом депутаты еще подойдут", - отметил спикер парламента Парубий.
На 10:07 в зале зарегистрировались 176 парламентариев.
Стоит отметить, что заседание началось с небольшим опозданием, поскольку в 10 утра в сессионном зале было всего несколько десятков депутатов. Не было на рабочих местах и руководства ВРУ. Также пусто было в кулуарах Верховной Рады.
При этом члены правительства собирались на заседания быстрее - в 10 утра многие министры во главе с главой Кабмина Владимиром Гройсманом уже заняли свои места, ожидая начала времени вопросов к правительству.
Отметим, в зале частности присутствовали председатель фракции БПП Артур Герасимов, член БПП Виктор Пинзеник, внефракционный Андрей Чумак. "РПЛ" и "Батькивщина" полностью отсутствуют.
Напомним, сегодня около 6 утра парламент одобрил во втором чтении и в целом закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год.
Доходы Госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен.
Дефицит Госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен. Среди расходов на развитие системы здравоохранения предусмотрено 2 млрд грн на реализацию реформы экстренной медицинской помощи, 1 млрд грн в рамках программы "Доступные лекарства", 15,3 млрд грн направят на первичное звено медицинской помощи. На строительство дорог предусмотрено 56 млрд грн. На оборону и безопасность в бюджете предоставл почти 212 млрд грн.
На выплаты пенсий направят 167,5 млрд грн. В проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на Верховную Раду на 300 млн гривен, и на правительство - на 400 млн гривен.