Після ухвалення Бюджету на засідання в Раду прийшло менше половини нардепів

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Після нічного ухвалення бюджету на ранковому засіданні Верховної Ради зареєструвалися лише 176 народних депутатів. Про це повідомляє кореспондент УНН.

“Пропоную починати, а потім депутати ще підійдуть”, — зазначив спікер парламенту А.Парубій.

О 10:07 в залі зареєструвалося 176 парламентарів.

Варто зазначити, що засідання почалося із невеликим запізненням, оскільки о 10-й ранку в сесійній залі було всього кілька десятків депутатів. Не було на робочих місцях і керівництва ВРУ. Також порожньо було в кулуарах Верховної Ради.

При цьому члени уряду збиралися на засідання жвавіше — о 10-й ранку багато міністрів на чолі із головою Кабміну Володимиром Гройсманом вже зайняли свої місця, очікуючи початку часу запитань до уряду.

Зазначимо, у залі зокрема присутні голова фракції БПП Артур Герасимов, член БПП Віктор Пинзеник, позафракційний Андрій Чумак. "РПЛ" і "Батьківщина" повністю відсутні.

Нагадаємо, сьогодні близько 6-ї ранку парламент схвалив у другому читанні та в цілому закон про Державний бюджет України на 2019 рік.

Доходи Держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд — 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду — 97,6 млрд гривень). Витрати Держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень.

Дефіцит Держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень. Серед видатків на розвиток системи охорони здоров’я передбачено 2 млрд грн на реалізацію реформи екстреної медичної допомоги, 1 млрд грн в рамках програми “Доступні ліки”, 15,3 млрд грн спрямують на первинну ланку медичної допомоги. На будівництво доріг передбачено 56 млрд грн. На оборону та безпеку в бюджеті перебачено майже 212 млрд грн.

На виплати пенсій спрямують 167,5 млрд грн. У проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено збільшення видатків на Верховну Раду на 300 млн гривень, та на уряд — на 400 млн гривень.

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