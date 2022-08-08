После этой войны не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта - Зеленский

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"После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии. И это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой войны", - сказал он.

Зеленский добавил, что именно над этим работают наши дипломаты, Офис, чиновники и абсолютно все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию.

"Защищая наше государство, мы автоматически защищаем и всех, кому уже угрожало или может угрожать государство-террорист", - подчеркнул он.

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