После этой войны не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина должна вернуть все, что россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии, пишет УНН со ссылкой на видеообращение Зеленского.
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"После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии. И это важно не только для справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой войны", - сказал он.
Зеленский добавил, что именно над этим работают наши дипломаты, Офис, чиновники и абсолютно все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию.
"Защищая наше государство, мы автоматически защищаем и всех, кому уже угрожало или может угрожать государство-террорист", - подчеркнул он.
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