Після цієї війни не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту - Зеленський

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"Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Це важливий висновок. Україна має повернути все, що росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покараною за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої війни", - сказав він.

Зеленський додав, що саме над цим працюють наші дипломати, Офіс, урядовці та абсолютно всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної та юридичної відповіді на російську агресію.

"Захищаючи нашу державу, ми автоматично захищаємо й усіх, кому вже загрожувала чи ще може загрожувати держава-терорист", - наголосив він.

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