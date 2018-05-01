После майских: на въезде в Киев образовался километровый затор

По словам корреспондента, движение на варшавке затруднено. Пробка - около километра.

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"Без ДТП. Движение затруднено из-за обилия авто, которые возвращаются в столицу", - отметил корреспондент УНН.

Напомним, украинцы на майские праздники отдыхали четыре дня под ряд, начиная с 28 апреля.