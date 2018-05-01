После майских: на въезде в Киев образовался километровый затор
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. На въезде в Киев, на варшавке, со стороны Бучи-Ирпеня, образовался километровый затор, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, движение на варшавке затруднено. Пробка - около километра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня начнут ремонт Шулявского моста: опубликовано карту объезда
"Без ДТП. Движение затруднено из-за обилия авто, которые возвращаются в столицу", - отметил корреспондент УНН.
Напомним, украинцы на майские праздники отдыхали четыре дня под ряд, начиная с 28 апреля.