Після травневих: на в'їзді до Києва утворився кілометровий затор
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На в'їзді до Києва, на варшавці, з боку Бучі-Ірпеня, утворився кілометровий затор, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, рух на варшавці ускладнений. Затор - близько кілометра.
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"Без ДТП. Рух ускладнений через велику кількість авто, які повертаються до столиці", - зазначив кореспондент УНН.
Нагадаємо, українці на травневі свята відпочивали чотири дні під ряд, починаючи із 28 квітня.