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После попытки переворота в Турции выдали ордера на более 400 арестов

После попытки переворота в Турции выдали ордера на более 400 арестов

Киев • УНН

 • 11122 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Турецкие прокуроры выдали ордера на арест более 400 человек, в том числе военнослужащих и сотрудников службы безопасности, в 48 провинциях по всей стране после неудавшегося переворота июле, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным турецких СМИ, их, в частности, заподозрили в использовании программы для обмена зашифрованными сообщениями "ByLock", которую, как считает турецкая власть, использовали сторонники проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота.

В период после переворота за решеткой в ​​Турции оказались около 40 тыс. человек в ожидании суда и отстранены или уволены более 100 тыс. военных, судебных и государственных ведомств.

Среди подозреваемых - 123 солдата военно-морского флота и 187 сотрудников службы безопасности, сообщили турецкие СМИ. Как отмечается, до сих пор были задержаны 12 во время операций в Анкаре и Стамбуле.

Кроме того, власть задержала пять человек в связи с атаками с использованием гранатометов на штаб-квартиру полиции в Стамбуле и офис правящей партии, произошедшими в пятницу.

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