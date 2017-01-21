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Після спроби перевороту в Туреччині видали ордери на більше 400 арештів

Після спроби перевороту в Туреччині видали ордери на більше 400 арештів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Турецькі прокурори видали ордери на арешт понад 400 осіб, в тому числі військовослужбовців та співробітників служби безпеки, в 48 провінціях по всій країні після невдалого перевороту липні, передає УНН з посиланням на Reuters.

За даними турецьких ЗМІ, їх, зокрема, запідозрили у використанні програми для обміну зашифрованими повідомленнями "ByLock", яку, як вважає турецька влада, використовували прихильники проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту.

У період після перевороту  за гратами у Туреччині опинилися близько 40 тис. людей в очікуванні суду і відсторонені або звільнені більше 100 тис. військових, судових і державних відомств.

Серед підозрюваних - 123 солдатів військово-морського флоту і 187 співробітників служби безпеки, повідомили турецькі ЗМІ. Як зазначається, досі були затримані 12 під час операцій в Анкарі та Стамбулі.

Окрім того, влада затримала п'ятьох осіб у зв'язку з атаками з використанням гранатометів на штаб-квартиру поліції в Стамбулі і офіс правлячої партії, що сталися в п'ятницю.

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