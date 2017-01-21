После схода лавины на отель в Италии 23 человека считаются пропавшими без вести - СМИ

"11 человек остались в живых, пять тел погибших вывезли в морг в Пескаре и есть 23 пропавших без вести", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в отчете пожарной службы было указано, что у них есть "другие сигналы из-под снега и щебня, которые мы проверяем. Это могут быть живые люди, или же объекты в гостинице, которые перемещаются под тяжестью снега".

Напомним, 19 января в Италии в результате схода лавины под снегом оказался отель.

Количество жертв схода лавины на отель в Италии достигло пяти.