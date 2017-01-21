Після сходження лавини на готель в Італії 23 осіб вважаються зниклими безвісти - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Після сходження лавини на готель "Rigopiano" в Італії 23 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє ANSA, передає УНН.
"11 осіб залишилися в живих, п'ять тіл загиблих вивезено до моргу в Пескарі та є 23 зниклих безвісти", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у звіті пожежної служби було вказано, що у них є "інші сигнали з-під снігу і щебеню, які ми перевіряємо. "Це можуть бути живі люди, або ж об'єкти у готелі, які переміщаються під вагою снігу".
Нагадаємо, 19 січня в Італії в результаті сходження лавини під снігом опинився готель.
Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії сягнула п'яти.