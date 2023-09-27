После разгерметизации газопровода на Полтавщине токсичных газов в воздухе не обнаружено - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Полтавской области после разгерметизации на магистральном газопроводе и взрыва специалисты не обнаружили в воздухе токсичных газов. Об этом заявил представитель Главного управления ГСЧС в Полтавской области Виталий Шкаревский в эфире одного из телеканалов, сообщает УНН.
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"Были проведены замеры воздуха окружающей среды о наличии токсичных взрывов газа вблизи места происшествия. Самих токсичных газов не было обнаружено специалистами, предельная норма концентрации в норме, - заявив Шкаревский.
По его словам, в результате разгерметизации произошло возгорание сухой растительности на площади около трех гектаров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Напомним
В Полтавской области прогремел взрыв после разгерметизации на магистральном газопроводе. Жертв или пострадавших нет.
оператор ГТС заявил, что удалось избежать ограничений газоснабжения украинским потребителям, поставки газа потребителям осуществляется по основному маршруту. Поврежденный объект не повлиял на транспортировку природного газа для европейских потребителей.