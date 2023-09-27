Після розгерметизації газопроводу на Полтавщині токсичних газів у повітрі не виявлено - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Полтавській області після розгерметизації на магістральному газопроводі та вибуху фахівці не виявили у повітрі токсичних газів. Про це заявив речник Головного управління ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський в ефірі одного з телеканалів, повідомляє УНН.
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“Було проведено заміри повітря навколишнього середовища щодо наявності токсичних вибухів газу поблизу місця події. Самих токсичних газів не було виявлено фахівцями, гранична норма концентрації в нормі, - заявив речник ДСНС.
За його словами, внаслідок розгерметизації сталося загоряння сухої рослинності на площі близько трьох гектарів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Нагадаємо
У Полтавській області пролунав вибух після розгерметизації на магістральному газопроводі. Жертв чи постраждалих немає.
Оператор ГТС заявив, що вдалось уникнути обмежень газопостачання українським споживачам, постачання газу до споживачів здійснюється за основним маршрутом. Пошкоджений об’єкт не вплинув на транспортування природного газу для європейських споживачів.