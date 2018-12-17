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После утреннего обстрела боевики больше не нарушали режим тишины

Киев • УНН

 • 7357 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. После утреннего обстрела российско-оккупационные войска в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) сегодня больше не нарушали режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает корреспондент УНН.

После утреннего обстрела боевики больше не нарушали режим тишины

"В течение суток российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано", - отметили в пресс-центре.

При этом в ведомстве уточнили, что информация об обстреле поступила по состоянию на 18.00 17 декабря.

Также в пресс-центре уточнили, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, с начала суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 17 декабря, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксировано одну вражескую вооруженную провокацию. Произошла она утром, когда противник открыл огонь из стрелкового оружия в сторону защитников с. Гнутово.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск путем создания и развертывания на передовых позициях дополнительных подразделений.

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