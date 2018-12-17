Після ранкового обстрілу бойовики більше не порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Після ранкового обстрілу російсько-окупаційні війська в районі проведення операції Обєднаних сил (ООС) сьогодні більше не порушували режим тиші. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає кореспондент УНН.
"Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано", - зазначили в прес-центрі.
При цьому у відомстві уточнили, що інформація про обстріли надійшла станом на 18.00 17 грудня.
Також у прес-центрі уточнили, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, від початку поточної доби, станом на 12.00 сьогодні, 17 грудня, в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях зафіксовано одну ворожу збройну провокацію. Сталася вона вранці, коли противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї в бік оборонців с. Гнутове.
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює підготовку до активізації бойових дій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ шляхом створення та розгортання на передових позиціях додаткових підрозділів.