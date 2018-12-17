За добу бойовики один раз обстріляли сили ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12.00 сьогодні, 17 грудня, в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях зафіксовано одну ворожу збройну провокацію. Сталася вона вранці, коли противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї в бік оборонців с. Гнутове. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Від початку поточної доби, станом на 12.00 сьогодні, 17 грудня, в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях зафіксовано одну ворожу збройну провокацію. Сталася вона вранці, коли противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї в бік оборонців с. Гнутове", - сказано у повідомлені.
Зараз ситуація повністю контрольована українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, втрат від початку цієї доби немає.
Як повідомляв УНН, 16 грудня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.