За сутки боевики один раз обстреляли силы ООС

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 17 декабря, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксировано одну вражескую вооруженную провокацию. Произошла она утром, когда противник открыл огонь из стрелкового оружия в сторону защитников с. Гнутово" , - говорится в сообщении.



Сейчас ситуация полностью контролируется украинским подразделениями из состава Объединенных сил, потерь от начала этого периода нет.



Как сообщал УНН, 16 декабря боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять вооружение, запрещеное минскими соглашениями.