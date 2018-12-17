ООС: бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. 16 грудня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики вели: “вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку та в районі селища Водяне на Маріупольському напрямку. Також російські окупанти вели вогонь з БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Новолуганське — на Світлодарському напрямку, населених пунктів Новотроїцьке, Піски, Авдіївка, Славне, Тарамчук, Старогнатівка, Кам’янка на Донецькому напрямку та неподалік населених пунктів Чермалик, Павлопіль, Лебединське, Водяне — на Маріупольському напрямку”.
Внаслідок бойових дій двоє військових отримали поранення.
“За даними розвідки, 16 грудня вісім окупантів було знищено та 3 поранено. Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових біля населеного пункту Гнутове, що на Маріупольському напрямку”, — додали у прес-центрі ООС.