ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики вели: “огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении. Также российские оккупанты вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Новолуганское — на Светлодарском направлении, населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевка, Славное, Тарамчук, Старогнатовка, Каменка на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное — на Мариупольском направлении”.

В результате боевых действий двое военных получили ранения.

“По данным разведки, 16 декабря восемь оккупантов было уничтожены и 3 получили ранения. В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных у населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении”, — добавили в пресс-центре ООС.