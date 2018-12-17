ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. 16 декабря боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели: “огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении. Также российские оккупанты вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Новолуганское — на Светлодарском направлении, населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевка, Славное, Тарамчук, Старогнатовка, Каменка на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное — на Мариупольском направлении”.
В результате боевых действий двое военных получили ранения.
“По данным разведки, 16 декабря восемь оккупантов было уничтожены и 3 получили ранения. В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных у населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении”, — добавили в пресс-центре ООС.