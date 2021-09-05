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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 95448 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 111256 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 115363 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 169040 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 17:53 • 134115 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 127738 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
После публикаций в СМИ харьковский зоопарк проплатил домен сайта

После публикаций в СМИ харьковский зоопарк проплатил домен сайта

Киев  •  УНН

 • 21135 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. После того как средства массовой информации обнаружили и сообщили о неполадках на сайте зоопарка Харькова, их в срочном порядке устранили, сообщает УНН.

Детали

Так, в первой половине дня 5 августа на сайте зоопарка Харькова было опубликовано объявление о том, что собственники домена не совершили оплату и поэтому сайт недоступен

Сейчас на сайте зоопарка уже появилось другое сообщение - доменное имя сайта продлено.

Напомним, по разным оценкам бюджет реконструкции зоопарка в Харькове уже обошёлся жителям от 1,5 до 3 млрд грн. В частности там планируют построить самый дорогой общественный туалет, стоимостью более 30 млн грн. Победителем соответствующего тендера стала компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, который возглавляет Игорь Терехов.

На близкие отношениях обоих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове уже превратилась из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за эти деньги можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру. 

Украинские Национальные Новости

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