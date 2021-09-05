Після публікацій у ЗМІ харківський зоопарк проплатив домен сайту

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Так, в першій половині дня 5 серпня на сайті зоопарку Харкова було опубліковано оголошення про те, що власники домену не зробили оплату і тому сайт недоступний.

Зараз на сайті зоопарку вже з'явилося ще одне повідомлення - доменне ім'я сайту продовжено.

Нагадаємо, за різними оцінками бюджет реконструкції зоопарку в Харкові вже обійшовся жителям від 1,5 до 3 млрд грн. Зокрема там планують побудувати найдорожчий громадський туалет, вартістю понад 30 млн грн. Переможцем відповідного тендеру стала компанія Олександра Харченка, члена виконкому Харківської міськради, який очолює Ігор Терехов.

На близькі стосунки обох вказує той факт, що Терехов обрав саме колектив Харченка для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові уже перетворилася з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників. Останні стверджують, що за ці гроші можна було привести до ладу місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.